雅虎必须面临非法监控电邮的集体诉讼--美国法官

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月27日 - 美国一位法官裁定雅虎(YHOO.O)必须面临一项全国性的集体诉讼案，该讼案指控雅虎非法截取从非雅虎邮箱用户发送至雅虎邮箱用户的电子邮件内容，并利用这些信息提高广告收入。
美国加利福尼亚州圣何塞市地方法院法官Lucy Koh周二深夜发出这一决定，称自2011年10月2日起以雅虎邮箱用户收发电子邮件的用户可以根据联邦政府《存储通讯记录法》对雅虎提出隐私权遭到侵犯的集体诉讼。
她还表示，自2012年10月2日起加州的非雅虎电子邮件用户可以根据本州的《侵犯隐私权法》对雅虎提起集体诉讼。
一些非雅虎邮箱用户指控雅虎复制并分析他们的电子邮件，包括关键字和附件在内，旨在针对其大约2.75亿雅虎电子邮件用户打造“定向广告”，并检测垃圾邮件和恶意软件。
这些用户希望法院能够对雅虎这种截取邮件的做法下禁制令，并且向雅虎寻求损害赔偿。雅虎2014年的营收中有79%来自搜索和展示型广告。(完)
(编译 刘秀红；审校 李婷仪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。