焦点：雅虎因数据被窃遭调查 威讯寻求修改收购条款

资料图为拼接的雅虎和威讯企业标识。 REUTERS/File Photos

路透纽约12月15日 - 联邦调查人员及议员周四再次对雅虎(YHOO.O)发起调查，因此前披露了史上规模最大的数据外泄事件，这促使威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)(VZ.N)对收购雅虎互联网业务要求更有利的条款。

雅虎周三稍晚公布涉及逾10亿用户的数据泄露后，周四股价大跌逾6%。9月已出现过一次大规模黑客入侵事件。

据知情人士称，威讯7月时同意以48亿美元收购雅虎核心互联网业务，现正试图说服雅虎修订并购协议条款，以反映两次黑客事件造成的经济上的影响。

另一名知情人士称，威讯仍预计会进行并购交易，但正在寻求以最近的数据泄露事件为理由，争取“重大让步”。

在被问及交易状态时，雅虎一位发言人称，“我们相信雅虎的价值，我们将继续朝着与威讯整合的方向努力。”

而继9月份的遭窃事件披露后，威讯已经在10月份表示，将评估此项交易。周三晚间称，将“评估此最新进展的影响，然后才能做出最终决定”是否继续交易。

该公司周四拒绝就声明以外的内容置评。

据知情消息人士透露，威讯曾威胁如若不重新定价，则将诉诸法院摆脱此项交易，理由是存在实质负面影响。出于谈判的保密性，这位消息人士请求不要具名。

密西根大学罗斯商学院教授Erik Gordon说，就协议的价格重新协商是最简单，但这也是最不可能的情况，因为用户信息遭窃的影响要过一段时间才会显现出来。

Gordon建议一个较可能的妥协方式，就是雅虎同意在协议完成之后，根据此案衍生出的责任来补偿威讯。双方或许也将同意延长协议完成时间，以允许更多时间来评估用户资料遭窃的影响。

威讯股价收涨0.4%，报51.81美元，与标普500指数.SPX表现一致。雅虎收低6.1%至38.41美元。(完)