独家：巴菲特和Quicken Loans创始人组团竞购雅虎资产--消息

路透5月13日 - 消息人士周五称，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)董事长巴菲特正支持一个准备收购雅虎(YHOO.O)互联网资产的财团，其中包括Quicken Loans创始人Dan Gilbert。

尽管尚不确定该财团能否在竞购中胜出，但巴菲特和Gilbert感兴趣，这给雅虎带来提振。近几年雅虎(GOOGL.O)在互联网用户和广告收入方面被Alphabet(GOOGL.O)等对手公司超越。

该财团的参与对威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)构成挑战，威瑞森通讯去年以44亿美元收购了美国线上(AOL)，成为行业分析师认为是竞购雅虎资产可能胜出的一方。

消息人士称，该财团进入第二轮竞标。其中一名消息人士称，巴菲特为报价提供财务支持。

亿万富豪Gilbert是否在该财团所提报价中也借助了Quicken Loans，目前尚不清楚。

消息人士要求匿名，因为资产出售细节要保密。记者致电巴菲特没有立即得到回应。Quicken Loans拒绝代表Gilbert置评。雅虎则拒绝回应。(完)