独家：巴菲特和Quicken Loans创始人组团竞购雅虎资产--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月13日 - 消息人士周五称，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)董事长巴菲特正支持一个准备收购雅虎(YHOO.O)互联网资产的财团，其中包括Quicken Loans创始人Dan Gilbert。
尽管尚不确定该财团能否在竞购中胜出，但巴菲特和Gilbert感兴趣，这给雅虎带来提振。近几年雅虎(GOOGL.O)在互联网用户和广告收入方面被Alphabet(GOOGL.O)等对手公司超越。
该财团的参与对威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)构成挑战，威瑞森通讯去年以44亿美元收购了美国线上(AOL)，成为行业分析师认为是竞购雅虎资产可能胜出的一方。
消息人士称，该财团进入第二轮竞标。其中一名消息人士称，巴菲特为报价提供财务支持。
亿万富豪Gilbert是否在该财团所提报价中也借助了Quicken Loans，目前尚不清楚。
消息人士要求匿名，因为资产出售细节要保密。记者致电巴菲特没有立即得到回应。Quicken Loans拒绝代表Gilbert置评。雅虎则拒绝回应。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。