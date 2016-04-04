独家：Time考虑携手私募股权公司 竞购雅虎核心业务--消息

路透4月1日 - 熟悉情况的消息人士表示，美国出版商Time(TIME.N)正在考虑携手私募股权公司，一起竞购雅虎(YHOO.O)的核心互联网资产，以加强自身的数字业务。

考虑寻找合作伙伴为潜在交易融资，突显Time的资源有限。雅虎的网络业务估值比Time仅为16亿美元的市值高出几十亿美元。

消息人士本周表示，Time同收购公司进行了洽商，之后与雅虎签署保密协议，禁止竞标方在出售过程中互相沟通。

消息人士补充说，Time希望雅虎允许竞标方合作，此前Time提交了第一轮竞标，这轮竞标截止日期为4月11日。消息人士称，Time尚未选定任何私募股权公司作为潜在合作伙伴。

消息人士还称，有几家私募股权公司考虑竞购雅虎的互联网资产，它们包括黑石集团(BX.N)、KKR & Co LP (KKR.N)、TPG资本、安佰深股权投资集团、华平投资集团、贝恩资本和Hellman & Friedman。

消息人士表示，Time及其投资银行家考虑的一个潜在交易方式是逆向莫里斯信托交易(Reverse Morris Trust,RMT)，这样雅虎可以在剥离资产的过程中避税。

雅虎、Time和上述私募股权公司的发言人均拒绝置评。

自从2014年从母公司时代华纳(Time Warner) (TWX.N)分离出来后，Time的执行长Joe Ripp一直表示将把更多现金投入数字业务，并拓展出版之外的业务。

Time最近几个月疯狂购买数字业务，该公司企业出版物包括《人物》(People)、《体育画报》(Sports Illustrated)和《时代》(Time)等杂志。

分析师认为，瑞森通讯(VZ.N)更有可能在雅虎网络业务竞标中胜出。

Time去年年度营收下降5%至31亿美元，出版和广告营收下滑10%至13.2亿美元。但数字广告营收上升11%至2.21亿美元。(完)