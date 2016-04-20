独家：美国威瑞森通讯料将进入收购雅虎资产第二轮角逐--消息

路透4月19日 - 据知情人士透露，美国电信公司--威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)料将进入竞购雅虎(YHOO.O)核心资产的第二轮角逐，雅虎正在从报价中筛选出进入第二轮的名单。

消息人士周二称，威瑞森通讯根据Guggenheim Partners LLC、LionTree LLC和Allen & Company三家投行的建议，提交了收购出价。该公司将在第二轮面临来自其他企业和私募股权公司的竞争。

消息人士称，周二晚间，雅虎的咨询顾问仍在评估周一收到的初步报价。这次出售吸引到多家背景各异的公司参与，从日本在线零售商乐天网站(Rakuten)(4755.T)，到拥有Yellow Pages并受到美国电话电报公司(AT&T)(T.N)支持的YP LLC。

上述人士称，在第一轮提交出价的私募股权公司包括Apax Partners LLP、TPG资本、 贝恩资本、Apollo Global Management LLC(APO.N)和美国华平投资集团(Warburg Pincus)。消息人士并称，雅虎可能决定在第二轮允许私募公司组团竞购。

消息人士称，随着康卡斯特(CMCSA.O)和Time(TIME.N)等几家曾考虑竞购的企业决定退出，周一第一轮投标期限前潜在收购方已经减少。

消息人士表示，各方提交的报价都有差异，雅虎正在考虑选择何种架构以及剥离何种资产可实现最佳的潜在价值。消息人士并称，公司希望6月能够完成标售，但很可能推后。

据消息人士，软银(9984.T)和阿里巴巴(BABA.N)没有参与竞标，但一旦雅虎核心互联网资产的未来变得明朗，他们可能会参与进来。

消息人士要求匿名，因标售进程的细节属于机密。雅虎、威瑞森通讯、YP、康卡斯特、Time和私募股权基金公司未予置评。乐天网站、软银、阿里巴巴、Guggenheim、LionTree和Allen & Company未立即回应置评要求。(完)