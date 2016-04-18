YP Holdings计划就与雅虎业务合并提出首轮报价--消息

路透4月18日 - 了解情况的消息人士周一表示，YP Holdings计划周一提交与雅虎(YHOO.O)业务合并的首轮报价。

科技新闻网站Re/code上周报导，雅虎将对其业务提出收购要约的最后期限推后一周至4月18日。

彭博周一引述消息人士报导，YP可能与雅虎剥离的核心业务合并，交易方式是免税的逆向莫里斯信托交易(Reverse Morris Trust,RMT)。YP的控股公司是Cerberus Capital Management LP。

彭博报导称，YP的53%股权由Cerberus持有，其余47%由美国电话电报公司(AT&T)(T.N)持有。

彭博报导称，YP正与高盛(GS.N)配合研究战略方案，其中包括出售自身，而且已经与GoDaddy Inc (GDDY.N)进行初步并购谈判。

雅虎、YP Holdings、高盛、AT&T和GoDaddy均拒绝置评。未能立即联系到Cerberus发表评论。

雅虎周一大多数时间均在平盘下方交投，彭博报导发出后转为上升，收盘上涨0.03%至36.52美元。(完)