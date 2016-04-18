YP Holdings计划就与雅虎业务合并提出首轮报价--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月18日 - 了解情况的消息人士周一表示，YP Holdings计划周一提交与雅虎(YHOO.O)业务合并的首轮报价。
科技新闻网站Re/code上周报导，雅虎将对其业务提出收购要约的最后期限推后一周至4月18日。
彭博周一引述消息人士报导，YP可能与雅虎剥离的核心业务合并，交易方式是免税的逆向莫里斯信托交易(Reverse Morris Trust,RMT)。YP的控股公司是Cerberus Capital Management LP。
彭博报导称，YP的53%股权由Cerberus持有，其余47%由美国电话电报公司(AT&T)(T.N)持有。
彭博报导称，YP正与高盛(GS.N)配合研究战略方案，其中包括出售自身，而且已经与GoDaddy Inc (GDDY.N)进行初步并购谈判。
雅虎、YP Holdings、高盛、AT&T和GoDaddy均拒绝置评。未能立即联系到Cerberus发表评论。
雅虎周一大多数时间均在平盘下方交投，彭博报导发出后转为上升，收盘上涨0.03%至36.52美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。