版本:
中国
货币新闻 | 2016年 5月 25日 星期三 23:42 BJT

标题新闻：AT&T已出价竞购雅虎互联网业务，其持股的YP Holdings不再寻求竞购-彭博援引消息人士

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐