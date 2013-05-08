企业结盟：微软延长对雅虎在美国市场单次搜索收入保证

路透旧金山5月7日 - 雅虎 周二表示，关于微软 与该公司间的搜索引擎合作，微软将延长提供营收保证。

雅虎在周二递交美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示，美国市场单次搜索收入(revenue-per-search)保证在3月31日到期，现将延长一年，4月1日起生效。

雅虎周二还披露其持有的两项亚洲资产财报强劲。中国电子商务公司阿里巴巴集团去年第四季收入同比增长约80%，至18.4亿美元，雅虎对其持股24%。

雅虎日本去年第四季净利增长13%，至3.43亿美元，雅虎对其持股35%。

雅虎周二收盘报26.07美元，大涨3.6%。

雅虎和微软在2010年展开为期10年的合作，希望合作能更有力地与全球第一大搜索引擎谷歌 竞争。不过并没有达到预期效果。

根据搜索合作条款，微软提供出现在雅虎网站的广告单次搜索收入保证长达18个月，2011年将这一保证延长至2013年3月。

瑞银集团分析师Eric Sheridan周二在给投资者的报告中称，在收入保证获得延长下，他对未来四个季度的总营收预估上调6,000万美元。(完) (编译 王丽鑫;审校 张明钧)