雅虎拟以约2.5亿美元收购视频内容供应商Fullscreen--媒体

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透6月26日 - 英国Sky News周四报导指出，网路业者雅虎(YHOO.O)已经出价约2.5亿美元收购Fullscreen，这是一家制作视频内容在YouTube频道上播放的公司。
雅虎寻求透过这次收购把业务接触面扩大至青少年消费群体；Fullscreen在谷歌(GOOG.O)旗下YouTube的频道每个月的点阅量超过30亿次。
Sky News引述内部人士谈话指出，雅虎在争取Fullscreen控制权上面临私人投资公司Chernin的竞争。
Chernin已是Fullscreen股东，去年6月与全球最大广告集团WPP (WPP.L)以及Comcast Ventures一同买进Fullscreen股权。
Chernin的老板为前新闻集团(News Corp)高管Peter Chernin；Sky News报导称，据了解若其他收购出价没有达到3亿美元，则Chernin有权以先前谈好的价格收购Fullscreen。
Fullscreen是在2011年由谷歌前高管George Strompolos所创办。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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