雅虎与微软可选择终止搜索合作关系--监管文件

韩国代总统黄教安呼吁企业加大投资和创新 带动经济复苏
路透首尔1月23日 - 韩国代总统黄教安呼吁企业积极加大投资和创新，以创造就业岗位并带动经济复苏。目前韩国国内外均充满不确定性。
路透4月21日 - 据雅虎周一提交的监管文件显示，雅虎(YHOO.O)和微软(MSFT.O)在双方搜索合作协议中添加了一项终止条款。根据该条款，不管是微软还是雅虎，都可以在2015年10月1日当天或之后选择终止协议。
为期10年的搜索合作协议允许这两家公司在协议开始生效后五年，即2015年2月23日那天选择修改或终止协议。该协议最初由微软前执行长鲍尔默和雅虎前执行长Carol Bartz缔结。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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