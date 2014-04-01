雅虎就以3亿美元收购在线视频服务NDN进行磋商--WSJ

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透旧金山3月31日 - 华尔街日报周一报导，雅虎(YHOO.O)正就以3亿美元收购在线视频服务News Distribution Network，进行初步磋商。
该报导引述匿名消息来源称，该交易可能将进一步增加雅虎的在线视频节目和视频广告营收。NDN是一家视频综合服务企业，与报纸和其他在线出版商合作。
雅虎没有立即回覆置评要求。
华尔街日报援引NDN发言人Krystal Olivieri话称，该公司没有就被收购一事与雅虎进行磋商。周一接到电话时，Olivieri拒绝作出评论。(完)
(编译 于春红; 审校 王冠中)
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