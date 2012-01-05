雅虎周三委任PayPal总裁Scott Thompson为执行长，冀望这位德高望重的互联网技术和电子商务专家能重现在eBay的成功，带领岌岌可危的雅虎东山再起。Thompson以推动eBay在线支付部门PayPal成长而知名。目前雅虎正在战略检讨，磋商内容包括可能出售、私有化或拆分雅虎。路透