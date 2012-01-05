雅虎委任新执行长 寄望带领公司东山再起

* Thompson将於下周一接任执行长

* 他将加入雅虎董事会

* 雅虎董事长称,没有公司私有化的计划

* 雅虎股价下挫约2%

路透旧金山1月4日电---雅虎(YHOO.O)周三委任PayPal总裁Scott Thompson为执行长,冀望这位德高望重的互联网技术和电子商务专家能重现在eBayEBAY.0的成功,带领岌岌可危的雅虎东山再起.

Thompson以推动eBay在线支付部门PayPal成长而知名,他在雅虎陷入动荡时期加盟.目前雅虎正在进行战略检讨,磋商内容包括可能出售、私有化或拆分雅虎.

雅虎股价在早盘中段跌约2%,因华尔街评估雅虎聘用Thompson,将如何影响一些预计雅虎会被出售或剥离亚洲资产的投资者的预期,以及Thompson的背景与雅虎核心的在线传媒业务合不合适.

"这是一个正面的结果,但还是不如出售公司那麽受人欢迎,"GAMCO investors的基金经理Lawrence Haverty说.GAMCO investors持有雅虎股份.

"风险在於他拥有支付方面的背景,但雅虎并不是一家支付服务公司,而是一家营销型的技术公司,"他说.

Thompson曾是Visa支付软件平台的设计者,在他加入雅虎的四个月前,前任执行长Carol Bartz刚被公司炒掉,曾经是网络行业领头羊的雅虎在与谷歌(GOOG.O)和Facebook等行业新巨头的竞争中落于下风.

Thompson将於1月9日就职,并同时加入雅虎董事会.他自2008年初以来一直执掌eBay旗下的网上支付业务PayPal.

eBay股价下跌3.5%,因分析师称该公司将痛失这位受人尊敬的互联网业务高管.

eBay执行长John Donahoe在内部备忘中对公司员工称,Thompson的离去令人"震惊".

在周三的一个电话会议上,Thompson提到手机业务,称这是他预计在雅虎将会侧重的关键领域,他亦认为,无比珍贵的用户数据将是公司的一项关键资产.但他表示,现在发表对公司的整体看法,还为时过早.

雅虎董事长Roy Bostock在与Thompson共同召开的电话会议上对分析师称,雅虎没有私有化的打算.

Bostock并表示,Thompson不必为有关亚洲资产的决定而分心.

了解内情的消息人士表示,雅虎近来正在洽谈,通过一项规模约为170亿美元的交易,削减对中国阿里巴巴集团ALIAB.UL以及日本关联企业的持股.

一些雅虎股东相信,Thompson上任後,出脱亚洲资产的计划仍将继续.

"我认为,如果他们能够以有利於雅虎股东的方式成功完成亚洲资产交易,将可以获得一些时间,从而有机会重整旗鼓再图成长."Jacob Funds的Jacob说.(完)

--编译 肖群英/郑茵;审校 程琳/杜明霞

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