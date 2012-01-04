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国际财经 | 2012年 1月 4日 星期三 17:41 BJT

雅虎即将任命新执行长 PayPal总裁料出线--AllThingsD

路透1月4日电---AllThingsD网站报导引述熟知内情消息人士谈话指出,雅虎(YHOO.O)即将提名新任执行长,该报导并称PayPal总裁Scott Thompson是可能的候选人.

Thompson掌管的PayPal是eBay(EBAY.O)旗下的网路付款事业.

雅虎9月将前执行长Carol Bartz请下台,之後表示正在考虑各种策略选项,包括可能全部或部分出售公司.

目前尚无法取得雅虎的评论.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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