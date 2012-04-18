雅虎首季业绩超预期 出售阿里巴巴股权再现可能

* 雅虎业绩超目标,营收出现罕见的增长

* 股权收益超过核心业务获利

路透旧金山4月17日电---雅虎(YHOO.O)公布营收小幅增长,为三年来首次录得季度营收成长,这家境况不佳的网络公司近来正在新执行长Scott Thompson的领导下进行整顿.

Thompson在电话会议上对分析师表示,雅虎正再次研究如何达成一个简化协议,尝试将持有的中国阿里巴巴40%股权进行"货币化".这部分股权价值以数十亿美元计,雅虎一度讨论将其出售.

Thompson对此未加详述,但他的讲话暗示该公司愿意回到谈判桌上来.此前雅虎在去年与阿里巴巴和软银的谈判破裂.

分析师指出,雅虎大部分的季度获利增加是来自於股权收益,较上年同期增加逾一倍,主要包含其在阿里巴巴以及雅虎日本的投资.

"雅虎投资的少数股权收益大於其核心业务,"BGC Partners分析师Colin Gillis说."这就是雅虎悲惨的地方.他们来自经营业务的盈利约为1.69亿美元,而股权收益约为1.72亿美元."

中国及日本以外的核心业务表现有好有坏.

财务长Tim Morse对路透表示,搜索广告定价优於预期,扶助雅虎的季度净营收录得同比增长,这是2008年第三季以来首见.

但是核心的展示广告业务在第一季下滑4%.

雅虎股价周二常规交易时段收报15.01美元,周二盘後交易交投於15.38美元.

雅虎公布,在截至3月31日的首季净利为2.86亿美元,合每股盈利(EPS)0.23美元,上年同期分别为2.23亿美元和0.17美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期雅虎每股收益为0.17美元.

雅虎预估第二季净营收在10.3亿美元至11.4亿美元间.

雅虎曾经是网路业界龙头,但近年来在谷歌和Facebook的竞争下,成长持续受创.

1月接掌雅虎的前PayPal总裁Thompson本月宣布计划裁减14%雅虎员工,并重组管理架构.

投资人希望在雅虎周二下午与分析师的电话会议中,听到更多关於Thompson战略计划的细节.

"我们知道还需要努力.我们盼望有更好的成长,和更佳的获利,不过这一季表现已经相当强健,"Morse称.

他指出,整体网路广告市场受到欧洲和部分亚洲地区经济不确定性的影响,整个产业的成长会比过去几年更为温和.

雅虎扣除支付夥伴款项後的第一季净营收为10.77亿美元,上年同期为10.64亿美元.汤森路透I/B/E/S访问分析师的预估为10.6亿美元.(完)

--编译 郑茵/李婷仪/王冠中;审校 李爽/徐文焰

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