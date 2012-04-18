雅虎首季业绩超预期 出售阿里巴巴股权再现可能

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 雅虎业绩超目标,营收出现罕见的增长
* 股权收益超过核心业务获利
路透旧金山4月17日电---雅虎(YHOO.O)公布营收小幅增长,为三年来首次录得季度营收成长,这家境况不佳的网络公司近来正在新执行长Scott Thompson的领导下进行整顿.
Thompson在电话会议上对分析师表示,雅虎正再次研究如何达成一个简化协议,尝试将持有的中国阿里巴巴40%股权进行"货币化".这部分股权价值以数十亿美元计,雅虎一度讨论将其出售.
Thompson对此未加详述,但他的讲话暗示该公司愿意回到谈判桌上来.此前雅虎在去年与阿里巴巴和软银的谈判破裂.
分析师指出,雅虎大部分的季度获利增加是来自於股权收益,较上年同期增加逾一倍,主要包含其在阿里巴巴以及雅虎日本的投资.
"雅虎投资的少数股权收益大於其核心业务,"BGC Partners分析师Colin Gillis说."这就是雅虎悲惨的地方.他们来自经营业务的盈利约为1.69亿美元,而股权收益约为1.72亿美元."
中国及日本以外的核心业务表现有好有坏.
财务长Tim Morse对路透表示,搜索广告定价优於预期,扶助雅虎的季度净营收录得同比增长,这是2008年第三季以来首见.
但是核心的展示广告业务在第一季下滑4%.
雅虎股价周二常规交易时段收报15.01美元,周二盘後交易交投於15.38美元.
雅虎公布,在截至3月31日的首季净利为2.86亿美元,合每股盈利(EPS)0.23美元,上年同期分别为2.23亿美元和0.17美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期雅虎每股收益为0.17美元.
雅虎预估第二季净营收在10.3亿美元至11.4亿美元间.
雅虎曾经是网路业界龙头,但近年来在谷歌和Facebook的竞争下,成长持续受创.
1月接掌雅虎的前PayPal总裁Thompson本月宣布计划裁减14%雅虎员工,并重组管理架构.
投资人希望在雅虎周二下午与分析师的电话会议中,听到更多关於Thompson战略计划的细节.
"我们知道还需要努力.我们盼望有更好的成长,和更佳的获利,不过这一季表现已经相当强健,"Morse称.
他指出,整体网路广告市场受到欧洲和部分亚洲地区经济不确定性的影响,整个产业的成长会比过去几年更为温和.
雅虎扣除支付夥伴款项後的第一季净营收为10.77亿美元,上年同期为10.64亿美元.汤森路透I/B/E/S访问分析师的预估为10.6亿美元.(完)
--编译 郑茵/李婷仪/王冠中;审校 李爽/徐文焰
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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