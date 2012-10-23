雅虎第三季营收同比大致持平

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
* 获利与营收大致持平
* 净营收较上年同期增加约2%
* 股价盘後上涨约3%
路透旧金山10月22日电---雅虎(YHOO.O)新任首席执行官(CEO)梅耶尔(Marissa Mayer)概述其公司重整计划,首次公开谈论其打算如何重振公司.
梅耶尔曾是谷歌(GOOG.O)不断上升的明星,7月接掌网络搜索引擎雅虎.她在电话会议上对分析师表示,想围绕用户的"日常习惯"开展业务,如电子邮件、主页、网络搜索和移动设备.
但她的首要任务是制订一个条理清晰的策略,迎接互联网产业向移动设备过渡的挑战.这是根本性的转变,从Facebook(FB.O)到谷歌(GOOG.O),一些最具创新性的矽谷企业都在勉力应对这种转变.
"移动浪潮是我们必须克服的巨大挑战,"梅耶尔在电话会议上表示.
现年37岁的梅耶尔谈到,加强与软件提供商及网络搜索夥伴微软(MSFT.O)的合作,同时采用相关技术,通过自动购买等功能来增强其显示广告(display ads)业务.
她补充道,雅虎可能开始撤出无法实现成长的国际业务.本月该公司高层表示,雅虎将撤出本地对手林立的韩国市场.
雅虎股价周一盘後上涨约3%,在常规交易时段收低0.4%至15.77美元.
每月大约7亿用户访问雅虎网站,在全球名列前茅.但用户在许多网站上的活动稳步下降,而且外界认为其网站上的智能手机服务平淡无奇.
预计梅耶尔将致力於重整雅虎的技术与产品,改变其前任以媒体为中心的策略.
雅虎的季度获利优於市场预期,但华尔街一直渴望听梅耶尔介绍其恢复公司营收增长势头的计划.
雅虎公布,第三季不包括与其网络合作夥伴分享的净营收为10.9亿美元,上年同期为10.7亿美元.
雅虎公布第三季非GAAP每股盈余(EPS)为0.35美元;GAAP每股盈余为2.64美元;营收下滑1%,至12亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第三季调整後的EPS为0.25美元,净营收为10.8亿美元.
截止到第三季结束,雅虎员工数量为12,000人,较上年同期减少逾12%.(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰/程琳
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