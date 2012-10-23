雅虎第三季营收同比大致持平

* 获利与营收大致持平

* 净营收较上年同期增加约2%

* 股价盘後上涨约3%

路透旧金山10月22日电---雅虎(YHOO.O)新任首席执行官(CEO)梅耶尔(Marissa Mayer)概述其公司重整计划,首次公开谈论其打算如何重振公司.

梅耶尔曾是谷歌(GOOG.O)不断上升的明星,7月接掌网络搜索引擎雅虎.她在电话会议上对分析师表示,想围绕用户的"日常习惯"开展业务,如电子邮件、主页、网络搜索和移动设备.

但她的首要任务是制订一个条理清晰的策略,迎接互联网产业向移动设备过渡的挑战.这是根本性的转变,从Facebook(FB.O)到谷歌(GOOG.O),一些最具创新性的矽谷企业都在勉力应对这种转变.

"移动浪潮是我们必须克服的巨大挑战,"梅耶尔在电话会议上表示.

现年37岁的梅耶尔谈到,加强与软件提供商及网络搜索夥伴微软(MSFT.O)的合作,同时采用相关技术,通过自动购买等功能来增强其显示广告(display ads)业务.

她补充道,雅虎可能开始撤出无法实现成长的国际业务.本月该公司高层表示,雅虎将撤出本地对手林立的韩国市场.

雅虎股价周一盘後上涨约3%,在常规交易时段收低0.4%至15.77美元.

每月大约7亿用户访问雅虎网站,在全球名列前茅.但用户在许多网站上的活动稳步下降,而且外界认为其网站上的智能手机服务平淡无奇.

预计梅耶尔将致力於重整雅虎的技术与产品,改变其前任以媒体为中心的策略.

雅虎的季度获利优於市场预期,但华尔街一直渴望听梅耶尔介绍其恢复公司营收增长势头的计划.

雅虎公布,第三季不包括与其网络合作夥伴分享的净营收为10.9亿美元,上年同期为10.7亿美元.

雅虎公布第三季非GAAP每股盈余(EPS)为0.35美元;GAAP每股盈余为2.64美元;营收下滑1%,至12亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第三季调整後的EPS为0.25美元,净营收为10.8亿美元.

截止到第三季结束,雅虎员工数量为12,000人,较上年同期减少逾12%.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰/程琳

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