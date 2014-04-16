雅虎首季成长低落 阿里巴巴业绩强劲带动股价飙升

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透旧金山4月15日 -雅虎(YHOO.O)第一季几未成功扩展核心广告业务，尽管首席执行官梅耶尔花费两年时间努力让公司恢复成长。
梅耶尔周二在电话会议中对分析师表示，她相信雅虎度过了最困难的时期，目前处于稳定且温和成长的阶段。
雅虎预计，扣除流量获取成本(TAC)后，第二季营收介于10.6-11亿美元，符合华尔街预期约10.8亿美元的水平。
然而，雅虎股价飙升8%，归因于中国电子商务公司--阿里巴巴业绩表现强劲。雅虎持有阿里巴巴24%的股份。
梅耶尔正试图重振雅虎业务。这名前谷歌(GOOG.O)(GOOGL.O)高管大量改造了雅虎的网络产品，但广告销售业务仍然不济。谷歌、Facebook(FB.O)和Twitter(TWTR.N)等竞争对手则录得强劲的营收增长。
扣除合作费用，约占雅虎总营收四成的展示广告营收较上年同期仅增长2%至4.53亿美元。而之前几个季度则连续下滑。
雅虎股价在盘后升至36.90美元。
“确实是受到阿里巴巴的影响，”麦格理研究分析师BenSchachter称。雅虎的核心业务在第一季小幅改善，但“真正的重点是阿里巴巴及营收成长意外重新加速。”
根据雅虎周二发布在投资人关系网站的资料，阿里巴巴在去年第四季营收大增66%至30.6亿美元，高于第三季51%的增速。
估值超过1,400亿美元的阿里巴巴预计将在今年稍晚于美国上市，这将是继Facebook在2012年上市后最大规模的首次公开发行(IPO)。
雅虎公布，扣除支付给合作网站的费用，第一季营收为10.87亿美元，高于上年同期的10.74亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计调整后的营收为10.77亿美元。
雅虎第一季净利为3.116亿美元，合每股盈余(EPS)为0.29美元。扣除特殊项目的EPS为0.38美元。(完)
(编译 王翔琼; 审校 龚芳)
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