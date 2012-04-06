独家：雅虎下周二将公布组织改造计划

雅虎内部消息人士向路透表示，公司执行长Scott Thompson将在下周二的全体员工会议提出其长期策略及愿景，而在这之前他才刚宣布多年来最大幅度的裁员行动。周二的组织改造会议的焦点可能会集中在Thompson於周三寄发给员工备忘录上提到的三大核心业务：''核心媒体与通讯''、''各式平台''、以及''数据''。路透