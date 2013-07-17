美国个股：广告价格大幅下滑，令雅虎复苏计划笼罩疑云

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透旧金山7月17日 - 雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)复兴雅虎 的计划看似很简单：重新吸引眼球、卖出更多广告和提高收费。但她的计划似乎遇到了一个严重阻碍。
4-6月公司广告均价下滑了12%，是前季跌幅的六倍之多。有些人称这个跌幅凸显出雅虎对行业转向购买自动化、程序化广告的趋势准备不足。
广告商目前越发青睐于购买价格明显低出一截的自动交易平台在线广告位，而不是花大价钱购买网络出版商销售团队所兜售的优质广告位。前者能够使广告商直接瞄准特定的受众，比如通过性别或年龄划分出来的特定受众。
不过行业研究公司Forrester Research分析师Shar VanBoskirk表示，雅虎将广告业务重点放在了“发展优质广告位之上”。
雅虎有自身的程序化广告技术，即Right Media平台。不过分析师表示，Right Media还没有像谷歌DoubleClick等同类竞争平台那么受欢迎。DoubleClick被视为是行业的标杆。
对许多华尔街人士而言，这个行业风向的转变成为另一个质疑雅虎复苏计划的理由，尤其在梅耶尔称公司主要是一家广告公司的情况下。
在周二召开的分析师电话会议上，梅耶尔称雅虎看好自己的广告技术，并计划在未来几季里，将重点放在对该技术的几个方面实施改进之上。
但就算雅虎的广告平台竞争力增强，程序化广告的整体趋势也将会对其广告业务构成持续的压力。
“程序化广告技术中广告展示的定价仍有向下的倾向，我认为短期内这不会出现变化，”瑞银分析师Eric Sheridan说。
自梅耶尔上任以来，雅虎股价已经上涨了约70%，但上涨的主要因素是回购股票和雅虎的亚洲资产，后者包括其持有的中国电商巨头阿里巴巴集团24%的股份。
但广告销售量仍然不佳。除了定价之外，广告展示数量和搜索广告付费点击量都持续萎缩。搜索广告付费点击量是衡量广告受众对市场推广反应的一个重要指标。
美国展示广告市场规模为170亿美元。研究机构eMarketer预计，2013年雅虎在其中占据的份额料从去年的9.2%下降到7.9%，谷歌的份额则料将升至17.6%，Facebook市占率料将提升至16.5%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 王洋)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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