雅虎营收同比下降逾11% 但降幅略少于预期

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透4月19日 - 雅虎(YHOO.O)周二公布的首季营收略胜于分析师预期，但同比下降了11.3%，显示该公司在提振核心互联网搜索和显示广告业务方面举步维艰。该公司目前正在招标出售其核心业务。
雅虎股价在盘后交易中上扬近1%，至36.66美元，但成交清淡。
上任近四年来，雅虎执行长梅耶尔从Facebook(FB.O)和Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌手中夺回市场份额的努力未见成效。
截止3月31日的首季，雅虎营收较上年同期下滑11.3%，至10.9亿美元。为连续四个季度增长后首次下滑。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为10.8亿美元。
扣除支付给合作网站的费用后，雅虎营收由10.4亿美元降至8.594亿美元。
该公司营收在2008年触及峰值，之后便开始走下坡路。尽管目前旗下部分网站的点击率仍居全球前列，但在与谷歌和Facebook争夺在线广告商的角力中处于劣势。
迫于维权投资人的压力，该公司于2月对其核心业务进行拍卖，之前搁置了出售在中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)持股的计划。雅虎还曾表示，可能分拆该业务。
根据媒体报导，首轮竞标于周一结束。据报威瑞森通讯(VZ.N)的投标最受亲睐。英国的每日邮报是最新一家表达竞购意向的公司。
“...我们当务之急仍是专注于战略选项进程...”雅虎在业绩声明中表示，但未提供进一步细节。
雅虎首季净亏损9,920万美元，合每股0.10美元。上年同期为获利2,120万美元，合每股0.02美元。
经调整后，雅虎首季每股获利0.08美元，分析师预期为每股获利0.07 美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。