雅虎营收同比下降逾11% 但降幅略少于预期

路透4月19日 - 雅虎(YHOO.O)周二公布的首季营收略胜于分析师预期，但同比下降了11.3%，显示该公司在提振核心互联网搜索和显示广告业务方面举步维艰。该公司目前正在招标出售其核心业务。

雅虎股价在盘后交易中上扬近1%，至36.66美元，但成交清淡。

上任近四年来，雅虎执行长梅耶尔从Facebook(FB.O)和Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌手中夺回市场份额的努力未见成效。

截止3月31日的首季，雅虎营收较上年同期下滑11.3%，至10.9亿美元。为连续四个季度增长后首次下滑。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为10.8亿美元。

扣除支付给合作网站的费用后，雅虎营收由10.4亿美元降至8.594亿美元。

该公司营收在2008年触及峰值，之后便开始走下坡路。尽管目前旗下部分网站的点击率仍居全球前列，但在与谷歌和Facebook争夺在线广告商的角力中处于劣势。

迫于维权投资人的压力，该公司于2月对其核心业务进行拍卖，之前搁置了出售在中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)持股的计划。雅虎还曾表示，可能分拆该业务。

根据媒体报导，首轮竞标于周一结束。据报威瑞森通讯(VZ.N)的投标最受亲睐。英国的每日邮报是最新一家表达竞购意向的公司。

“...我们当务之急仍是专注于战略选项进程...”雅虎在业绩声明中表示，但未提供进一步细节。

雅虎首季净亏损9,920万美元，合每股0.10美元。上年同期为获利2,120万美元，合每股0.02美元。

经调整后，雅虎首季每股获利0.08美元，分析师预期为每股获利0.07 美元。(完)