美股业绩：雅虎首季营收持平，展示广告业务营收连续第二季减少

路透旧金山4月16日 - 网络搜索引擎雅虎 周二公布第一季净营收按年持平，其展示广告业务营收连续第二季下滑。

雅虎公布业绩后，股价重挫3.7%，报22.91美元，在其首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)去年7月上任以来，该股股价已猛涨超过50%。

雅虎公布，今年首季净利3.9亿美元，或每股盈利0.35美元，上年同期分别为2.86亿美元和0.23美元。

第一季不包括与其网络合作伙伴分享的净营收为10.7亿美元，大致同上年同期一样。

不计入特殊项目的展示广告业务营收按年下滑11%，搜索广告营收经调整按年增长6%。(完)