美股业绩：雅虎首季营收持平，展示广告业务营收连续第二季减少

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透旧金山4月16日 - 网络搜索引擎雅虎 周二公布第一季净营收按年持平，其展示广告业务营收连续第二季下滑。
雅虎公布业绩后，股价重挫3.7%，报22.91美元，在其首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)去年7月上任以来，该股股价已猛涨超过50%。
雅虎公布，今年首季净利3.9亿美元，或每股盈利0.35美元，上年同期分别为2.86亿美元和0.23美元。
第一季不包括与其网络合作伙伴分享的净营收为10.7亿美元，大致同上年同期一样。
不计入特殊项目的展示广告业务营收按年下滑11%，搜索广告营收经调整按年增长6%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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