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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 05:43 BJT

美股业绩: 雅虎第四季营收下降，股价在盘后大跌5.8%

路透旧金山1月28日 - 雅虎 在2013年第四季营收连续第四季下降，因线上展示广告营收疲弱，拖累业绩。

雅虎在周二盘后交易中挫跌5.8%，报36美元。

雅虎称，第四季营收为12.66亿美元，上年同期为13.46亿美元。

雅虎表示，第四季展示广告营收同比下跌6%，除了韩国以外，雅虎展示广告单价下降7%。

第四季净利为3.482亿美元，高于上年同期的2.723亿美元。不计特殊项目，雅虎每股收益为0.46美元，高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预期的每股收益0.38美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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