美股业绩：雅虎公布首季营收小幅成长，但受阿里巴巴业绩强劲带动股价急升

路透旧金山4月15日 - 雅虎 公布首季营收小幅成长，但其股价急升，是因持股的阿里巴巴在首次公开招股(IPO)前公布强劲业绩。

雅虎盘后急升约8%，报36.90美元。

雅虎公布，扣除支付给合作网站的费用，首季营收为10.87亿美元，上年同期为10.74亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计调整后营收为10.77亿美元。

约占雅虎总营收四成的展示广告营收同比增长2%，报4.53亿美元，之前几个季度连续下滑。

持有阿里巴巴24%股权的雅虎期内净利为3.116亿美元，合每股盈利0.29美元，不计入特殊项目的每股盈利为0.38美元。

根据雅虎周二发布在投资人关系网站的幻灯片，阿里巴巴在去年第四季营收大增66%，报30.6亿美元。

估值超过1,400亿美元的阿里巴巴预计将在今年稍晚于美国上市，这将是继Facebook Inc 在2012年上市后全球最大规模的IPO。(完) (编译 李军; 审校 母红)