版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 22日 星期三 05:06 BJT

美股业绩：雅虎第三季营收增长1%胜预期，盘后股价急升3%

路透旧金山10月21日 - 雅虎 周二公布第三季营收仅小幅增长，但超过了分析师的预期，因在线展示广告业务表现仍然艰困。

雅虎股价在盘后交易中急升3%，至41.40美元。

雅虎首次公布移动业务营收，称第三季移动业务营收为逾2亿美元。该公司表示，预计移动业务全年总营收将超过12亿美元。

截至9月30日的第三季，扣除支付给合作网站的费用后，雅虎营收按年增加1%，至10.94亿美元，上年同期为10.81亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，雅虎第三季营收为10.45亿美元。

近年来，雅虎营收增长停滞，因曾经炙手可热的网络门户和电子邮件服务表现不及谷歌 和Facebook Inc 等竞争对手。

雅虎表示，占总营收约40%的展示广告业务营收第三季减少5%。搜索服务业务营收按年增长4%，至4.52亿美元。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐