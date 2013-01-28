美股业绩: 雅虎第四季营收增长,因搜索广告收入上升

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透1月28日 - 网络搜索引擎雅虎 周一公布第四季净营收为12.2亿美元,较上年同期增长4%,因搜索广告营收的增长抵消了该公司显示广告业务的疲弱.
净营收不包括与其网络合作伙伴分享的收入.
雅虎股价在周一盘后交易中大涨4.5%至21.22美元.
"正如我们预料,营收上升.显示广告业务较差,但搜索广告做得不错,"B. Riley Caris分析师Sameet Sinha称.
"在我们等待雅虎首席执行长梅耶尔(Marissa Mayer)推出新举措之际,只要近期情况不错,我认为该股总体来说将表现正面,"Sinha表示.
雅虎公布,第四季净利为2.723亿美元,合每股盈余(EPS)0.23美元,上年同期分别为2.956亿美元和0.24美元.
未计特殊项目,雅虎公布EPS为0.32美元,而汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计为0.28美元.
该公司表示,第四季搜索营收增长4%至4.82亿美元,显示广告营收下降3%至5.91亿美元.
自梅耶尔成为公司首席执行长以来,雅虎股价已累计上涨近30%,触及2008年以来最高位.
雅虎表示,第四季回购了15亿美元股票.(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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