美股业绩: 雅虎第四季营收增长,因搜索广告收入上升

路透1月28日 - 网络搜索引擎雅虎 周一公布第四季净营收为12.2亿美元,较上年同期增长4%,因搜索广告营收的增长抵消了该公司显示广告业务的疲弱.

净营收不包括与其网络合作伙伴分享的收入.

雅虎股价在周一盘后交易中大涨4.5%至21.22美元.

"正如我们预料,营收上升.显示广告业务较差,但搜索广告做得不错,"B. Riley Caris分析师Sameet Sinha称.

"在我们等待雅虎首席执行长梅耶尔(Marissa Mayer)推出新举措之际,只要近期情况不错,我认为该股总体来说将表现正面,"Sinha表示.

雅虎公布,第四季净利为2.723亿美元,合每股盈余(EPS)0.23美元,上年同期分别为2.956亿美元和0.24美元.

未计特殊项目,雅虎公布EPS为0.32美元,而汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计为0.28美元.

该公司表示,第四季搜索营收增长4%至4.82亿美元,显示广告营收下降3%至5.91亿美元.

自梅耶尔成为公司首席执行长以来,雅虎股价已累计上涨近30%,触及2008年以来最高位.

雅虎表示,第四季回购了15亿美元股票.(完)