美股业绩: 雅虎第二季净营收下滑，获利胜预期

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透旧金山7月16日 - 网络公司雅虎 周二公布，第二季净营收略降至10.71亿美元，而经调整后盈利高于市场预期。
公布业绩后，雅虎股价盘后下挫2%，报26.30美元。自该公司执行长梅耶尔(Marissa Mayer)一年前上任以来，该股股价暴涨近70%。
雅虎第二季不计入分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)的净营收为10.71亿美元，在该公司自身预估的10.6-10.9亿美元范围内，但低于去年同期的10.81亿美元。
雅虎公布，第二季不计入特殊项目的每股盈利(EPS)为0.35美元，上年同期为0.30美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计其第二季EPS为0.30美元。
雅虎预计2013年度不计入TAC的营收为44.5-45.5亿美元，非GAAP运营收入为9-10亿美元；第三季不计入TAC的净营收介乎10.6-11亿美元，非GAAP运营收入为1.65-1.85亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计其2013会计年度营收为45.3亿美元，第三季营收为11.2亿美元，第三季每股盈利为0.34美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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