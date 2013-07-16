美股业绩: 雅虎第二季净营收下滑，获利胜预期

路透旧金山7月16日 - 网络公司雅虎 周二公布，第二季净营收略降至10.71亿美元，而经调整后盈利高于市场预期。

公布业绩后，雅虎股价盘后下挫2%，报26.30美元。自该公司执行长梅耶尔(Marissa Mayer)一年前上任以来，该股股价暴涨近70%。

雅虎第二季不计入分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)的净营收为10.71亿美元，在该公司自身预估的10.6-10.9亿美元范围内，但低于去年同期的10.81亿美元。

雅虎公布，第二季不计入特殊项目的每股盈利(EPS)为0.35美元，上年同期为0.30美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计其第二季EPS为0.30美元。

雅虎预计2013年度不计入TAC的营收为44.5-45.5亿美元，非GAAP运营收入为9-10亿美元；第三季不计入TAC的净营收介乎10.6-11亿美元，非GAAP运营收入为1.65-1.85亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计其2013会计年度营收为45.3亿美元，第三季营收为11.2亿美元，第三季每股盈利为0.34美元。(完)