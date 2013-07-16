更新版-美股业绩：雅虎下调全年营收预估，公司CEO的努力尚未见成效

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路透旧金山7月16日 - 网络公司雅虎 周二下调2013年营收预估，此前公布第二季陈列式广告(display advertising)销售及价格持续下降，暗示首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)重振雅虎的努力可能不会立杆见影。

雅虎目前预计今年营收将为44.5-45.5亿美元，此前预计为45-46亿美元。该公司并公布第二季净营收微幅降至10.71亿美元，不过其经调整后获利高于华尔街目标。

“如果能发生某种非凡的变化，必须在今年稍晚开始出现，而下调目标并不符合这个努力方向，”BGC分析师Colin Gillis称，“八个季度以来陈列式广告销量都在下降，本季每个广告的价格大幅下挫--降幅很大。”

周二雅虎公布第二季每个广告的价格较上年同期下降12%，超过了每一季2%的降幅。

雅虎股价在周二美股盘后交易中下跌2%，至26.30美元。自一年前梅耶尔掌舵雅虎以来，该公司股价已累计涨约70%。

B. Riley & Co分析师Sameet Sinha就全年净营收预估表示，“他们此前基本预计今年下半年将有些成长，而目前呈下降趋势，你永远都不会知道将如何变化，年底时营收可能只是持平。”

雅虎第二季不计入分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)的净营收为10.71亿美元，在该公司自身预估的10.6-10.9亿美元范围内，但低于去年同期的10.81亿美元。

雅虎公布，第二季不计入特殊项目的每股盈利(EPS)为0.35美元，上年同期为0.30美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计其第二季经调整后EPS为0.35美元。