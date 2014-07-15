美股业绩：雅虎营收不及预期，但在阿里巴巴IPO时的强制售股规模减少

路透旧金山7月15日 - 雅虎 周二表示，其在中国电商阿里巴巴首次公开发行(IPO)时的强制售股规模较预期减少，这扶助抵消了第二季营收不及预期对股价造成的拖累。

雅虎股价在盘后交易中上扬0.10美元，报35.75美元。

雅虎表示，阿里巴巴已同意其要求，将雅虎在阿里巴巴IPO时的最高售股规模从2.08亿股减少至1.4亿股。

雅虎持有阿里巴巴约24%的股权。预计后者将于今年晚些时候在纽约证交所上市，这可能成为美国历史上最大的科技股上市案。

截至6月30日的第二季，扣除支付给合作网站的费用后，雅虎净营收按年减少3%，至10.4亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，雅虎第二季净营收为10.84亿美元。

雅虎第二季展示广告业务营收减少8%，至4.36亿美元。每则广告的平均价格下降24%，展示广告销售数量也减少24%。