美股业绩：雅虎营收不及预期，但在阿里巴巴IPO时的强制售股规模减少

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透旧金山7月15日 - 雅虎 周二表示，其在中国电商阿里巴巴首次公开发行(IPO)时的强制售股规模较预期减少，这扶助抵消了第二季营收不及预期对股价造成的拖累。
雅虎股价在盘后交易中上扬0.10美元，报35.75美元。
雅虎表示，阿里巴巴已同意其要求，将雅虎在阿里巴巴IPO时的最高售股规模从2.08亿股减少至1.4亿股。
雅虎持有阿里巴巴约24%的股权。预计后者将于今年晚些时候在纽约证交所上市，这可能成为美国历史上最大的科技股上市案。
截至6月30日的第二季，扣除支付给合作网站的费用后，雅虎净营收按年减少3%，至10.4亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，雅虎第二季净营收为10.84亿美元。
雅虎第二季展示广告业务营收减少8%，至4.36亿美元。每则广告的平均价格下降24%，展示广告销售数量也减少24%。
雅虎称，第二季非GAAP每股收益为0.37美元，GAAP每股收益为0.26美元。第二季营收下降4%，至10.8亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计雅虎第二季每股收益为0.38美元。 (完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。