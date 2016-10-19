雅虎第三季获利超预期 因新兴业务表现亮丽

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透旧金山10月18日 - 雅虎(YHOO.O)周二公布的第三季经调整后获利胜于分析师预期，给这家境况艰难的公司以极大提振。目前，雅虎将核心业务出售给威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)的交易因海量电邮资料遭窃而前途未卜。
威讯的总法律顾问上周表示，2014年发生的这起黑客事件影响到至少5亿个电邮帐户，可能造成重大影响，或许让威讯取消48.3亿美元的收购交易。
周二的业绩至少初步暗示，信息被窃并未导致雅虎客户像一些人担心的那样快速流失。雅虎称，客户趋势分析显示，网页浏览量和电邮使用量均显现增长。
另一个可喜的迹象是，公司执行长梅耶尔所夸耀的新兴业务--雅虎的移动、视频、原生和社交广告分支Mavens营收猛增24.2%，至5.24亿美元。
不过，该公司主营项目的营收继续下滑。搜索业务总营收减少14.1%，至7.525亿美元。
雅虎总营收较上年同期增长6.5%，至13.1亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为13亿美元。但在扣除支付给合作网站的费用后，营收由10亿美元降至8.577亿美元。
雅虎上周五表示，公布业绩后不会举行电话或网络直播的分析师会议，因威讯交易方面的原因。
Needham & Co的分析师在一份报告中称，考虑到信息被窃事件给威讯交易带来的疑虑，这一决定有些麻烦。该公司将雅虎评级从买入下调至持有。
雅虎股价在周二盘后交易中上扬约1.4%。
截至9月30日的第三季，雅虎净利润增至1.628亿美元，合每股0.17美元。上年同期为获利7,630万美元，合每股0.08美元。
扣除部分特殊项目，雅虎每股获利0.20美元，分析师预期为每股获利0.14美元。(完)
(编译 母红; 审校 郑茵)
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