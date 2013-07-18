持股阿里巴巴和专注产品开发为雅虎带来希望--分析师

路透7月17日 - 雅虎(YHOO.O) 疲弱的财报未能吓跑华尔街的分析师，因后者关注重点在于雅虎持有阿里巴巴股票的增长前景以及雅虎首席执行官玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)对产品研发的关注。

即使雅虎下调营收预测之后，仍至少有六家券商上调了该公司股票的目标价。

巴克莱资本国际、Stifel Nicolaus、摩根大通、Evercore Partners、加拿大皇家银行以及Topeka Capital将雅虎的目标价上调最多8美元。

几位分析师指出，雅虎核心业务在今年第一季度仅有温和增长，但阿里巴巴的营收增加了71%，达到14亿美元。

若干券商将阿里巴巴的估值上调至最高1,200亿美元，远高于Facebook(FB.O)在IPO之前1,000亿美元的估值。外界普遍认为阿里巴巴将在今年晚些时候上市。

雅虎的市值约为290亿美元。

对于梅耶尔去年7月走马上任，伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)分析师Carlos Kirjner表示：“我们认为，投资者应该原谅雅虎的管理团队，因为让一个如此具有挑战性的企业在12个月内实现翻身是不现实的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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