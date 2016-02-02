雅虎第四季营收下降 寻求资产拆分时亦评估其它战略选项

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透2月2日 - 雅虎(YHOO.O)周二宣布，公司在继续寻求反向拆分互联网业务的同时，还在评估其它战略选项。
该公司亦宣布，将裁员约15%，并关闭在五个地点的办公室。
雅虎股价在周二的盘后交易中下跌1.4%。
该公司称，将精简产品组合并已经开始评估剥离非战略资产。
雅虎周二还公布第四季经调整后季度营收下降15%，公司面对Facebook(FB.O)以及Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌的激烈竞争，为保住线上搜索和显示广告的市场份额而苦苦挣扎。
雅虎首席执行官梅耶尔一直试图重振该公司媒体和在线广告核心业务，通过大举支出吸引更多用户访问其网站。
梅耶尔在12月建议，雅虎拆分主要业务，其中包括搜索引擎、数字广告及其电邮业务。之前雅虎放弃了出售在中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)持股的计划。但该公司几乎没有提供什么细节。
12月31日止的第四季，雅虎用于吸引用户浏览其网站的支出，即流量获取成本(TAC)增至2.71亿美元，上年同期为7,400万美元。
扣除给合作网站的费用后，雅虎营收由11.8亿美元降至10亿美元。
雅虎公布第四季亏损44.3亿美元，或每股亏损4.7美元，上年同期为净利1.663亿美元，每股盈余0.17美元。
扣除特殊项目后雅虎每股盈余0.13美元，符合分析师平均预估。
雅虎周二收报29.06美元，过去12个月跌35%。(完)
(编译 郑茵/李爽 审校 徐文焰/杜明霞)
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