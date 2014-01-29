雅虎第四季营收下滑 线上广告价格持续下跌

图为雅虎位于加州Sunnyvale的公司总部。T REUTERS/Robert Galbraith

路透旧金山1月28日 -雅虎(YHOO.O)第四季线上广告价格再度下滑，而且中国电子商务巨擘阿里巴巴的营收最近飙升后，成长步伐放缓。雅虎持有阿里巴巴很多股份。

雅虎第四季整体营收减少6%，至12.66亿美元，为连续第四个季度下滑。该公司表示，第四季线上展示广告和搜索广告的价格均下滑。

该公司周二盘后股价下跌3.7%至36.82美元。

“正常情况下，第四季的价格会比较好，”BGC Partners分析师Colin Gillis表示，“核心业务正在萎缩中。”

雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)于本月决定开除营运长Henrique de Castro后，该公司致力于重整其疲弱业务的动作已变得更加白热化。Henrique de Castro担任雅虎营运长仅略超过一年。

此举为梅耶尔于2012年7月掌舵以来的第一个重大转变，突显出雅虎在重振营收成长方面持续面临挑战。

梅耶尔积极重振公司，包括产品改造、收购及在媒体事业大动作找来知名女主播Katie Couric等人，但在谷歌(GOOG.O)、Facebook (FB.O) 和Twitter(TWTR.N)等对手公布亮丽营收成长之际，雅虎的广告销售业务却持续不振。

雅虎的股价自梅耶尔上任以来已上涨逾一倍。但分析师表示，多数的升幅是因为积极回购股票，以及阿里巴巴料将上市所带动。雅虎持有阿里巴巴24%的股权。

雅虎表示，公司于2013年买回了价值33亿美元的自家股票。

雅虎季度业绩也包括了部分阿里巴巴第三季的财报。

阿里巴巴当季营收同比增长51%至17.76亿美元。这一增幅尽管也不错，但仍低于第二季的61%以及第一季的71%。

“阿里巴巴很让人失望，”B Riley分析师Sameet Sinha称，其并指出该公司营收增长放缓不禁令人怀疑是因为在丧失竞争优势，还是由于其他因素。

在周二的分析师电话会议上，梅耶尔及财务长Ken Goldman表示，雅虎的营收从2014年开始将再度增长，得益于去年的投资以及提升门户网站流量的努力。

但雅虎拒绝提供全年财测，仅仅对当前季度做出预估。

雅虎表示，剔除向第三方网站支付的费用，第一季净营收料介于10.6亿至11亿美元，区间中值符合分析师平均预估的10.8亿美元。

雅虎第四季展示广告营收同比下跌6%，除韩国外的展示广告单价下降7%。

第四季净利为3.482亿美元，高于上年同期的2.723亿美元。不计特殊项目，雅虎每股收益为0.46美元，高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预期的每股收益0.38美元。(完)

(编译 戴素萍/王兴亚；审校 杜明霞/张明钧/石冠兰)

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