雅虎启动出售核心业务进程 成立独董委员会探索各种选项

路透2月19日 - 雅虎(YHOO.O)周五正式启动出售核心业务进程，此举在倍感挫折的投资者看来是迈出积极的一步，但并不足以阻止维权投资者对冲基金发动代理权之争。

雅虎宣布其董事会组建了独立董事委员会以探索各种策略替代方案，并已聘请投资银行和律师事务所运作，之后该公司股价跳涨。

启动出售进程表明，该公司距离出售包括搜索、电邮和新闻网站在内的核心业务又近了一步，而非像此前计划那样进行拆分。自去年末以来，维权投资者对冲基金Starboard Value和其他股东一直在推动出售。

雅虎上月公布财报时承认，对于探索针对核心业务的选项持开放态度。

知情消息人士表示，尽管启动出售程序，但Starboard的创建人Jeffrey Smith并不让步，将继续寻求提名几位董事进入雅虎董事会，以确保出售进程顺利推进。

据公司委托声明，雅虎股东向董事会提名一位或多位董事的时间窗口在2月25日开始，3月26日结束，年度股东大会料于5月举行。

Starboard拒绝置评，该公司持有雅虎约0.75%的股份。

雅虎独立董事委员会已经聘请高盛、摩根大通和PJT Partners担任财务顾问，聘请Cravath，Swaine & Moore担任法律顾问。

威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)是雅虎核心业务的潜在买家之一。(完)