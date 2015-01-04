代码更新问题导致雅虎和必应搜索短暂中断服务--消息

路透旧金山1月2日 - 一名消息人士对路透称，雅虎(YHOO.O)和微软(MSFT.O)的搜索引擎周五（1月2日）短暂出现服务中断，微软此前的代码更新出现问题，该公司随后设法将系统恢复到代码推送前的状态。

该消息人士称，此次服务中断并非外部攻击所致。由于涉及雅虎内部事务，该消息人士不愿透露姓名。

根据2009年宣布的一份10年期服务协议，微软的必应搜索引擎向雅虎提供搜索服务。记者没有立即联系到雅虎方面置评。微软证实出现了服务中断情况，但拒绝对原因发表评论。

周五下午，用户访问search.yahoo.com时看到的是一条错误提示信息，写的是雅虎工程师正在解决这一问题。该搜索引擎似乎在周五晚些时候恢复服务。

微软发言人周五在简短声明中称：“今天上午，我们的部分用户遇到了短暂的、孤立性质的服务中断问题，该问题目前已经得到解决。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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