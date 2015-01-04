代码更新有问题致雅虎和必应搜索短暂中断服务--消息

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山1月2日 - 一名消息人士对路透称，雅虎 和微软 的搜索引擎周五（1月2日）短暂出现服务中断，微软此前的代码更新出现问题，该公司随后设法将系统恢复到代码推送前的状态。
该消息人士称，此次服务中断并非外部攻击所致。由于涉及雅虎内部事务，该消息人士不愿透露姓名。
根据2009年宣布的一份10年期服务协议，微软的必应搜索引擎向雅虎提供搜索服务。记者没有立即联系到雅虎方面置评。微软证实出现了服务中断情况，但拒绝对原因发表评论。
周五下午，用户访问search.yahoo.com时看到的是一条错误提示信息，写的是雅虎工程师正在解决这一问题。该搜索引擎似乎在周五晚些时候恢复服务。
微软发言人周五在简短声明中称：“今天上午，我们的部分用户遇到了短暂的、孤立性质的服务中断问题，该问题目前已经得到解决。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。