美国大选、iPhone 5等成雅虎今年热门搜索词

路透洛杉矶12月3日电（记者 Piya Sinha-Roy）---雅虎周一称，在重大新闻和流行文化主导在线搜索的今年，美国总统大选和金·卡戴珊（Kim Kardashian）分别成为最热门的搜索词汇和搜索人物。

“选举”一词高居今年搜索词汇排行榜的榜首，在媒体曝光度和在线社交平台的交流话题中，该词的搜索率均是遥遥领先。

“政治民调”在今年雅虎10大搜索词汇排行榜中排名第八。

雅虎网络趋势分析师Vera Chan在电话会议中称：“2012年的各种选举主导在线搜索，这令人十分吃惊，因消息内容本身就容易获得……这样的消息真的很多，但即使如此，选举仍是全年的关键搜索词。”

Chan指出，过去十年中，只有2009年的杰克逊死亡消息和2010年的英国石油（BP）漏油事件，曾位居过搜索词汇排行榜的榜首。

“iPhone 5”在搜索词汇排行榜中位列第二。Chan称，这在“後乔布斯（Steve Jobs）时代”是很有趣的现象，原因是自第一代iPhone产品2007面市以来，iPhone一词就经常出现在最热门的搜索词行列，而这一次是第一款具体型号iPhone出现在热门搜索词前列。

真人秀明星卡戴珊是雅虎网站今年最热门的搜索人物，不仅在十大热门搜索词汇中排名第三，而且还领先另外五位入选十大热门搜索词的知名女性。

Chan表示，卡戴珊的“声名狼藉使她成为最热门人物”，这指的是後者与前夫亨弗里斯的离婚闹剧、与饶舌天王肯耶-韦斯特的高调恋情，以及她在E!频道的真人秀。

另外五位入选十大热门搜索词的知名女性分别是《体育画报》封面模特凯特·阿普顿、英国王妃凯特·米德尔顿（Kate Middleton）、已故歌星惠特尼·休斯顿（Whitney Houston）、童星出身的琳赛·罗翰（Lindsay Lohan）以及流行天后、美国偶像前评委珍妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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