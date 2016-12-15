雅虎新发现安全漏洞 2013年逾10亿账户信息遭窃

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月14日 - 雅虎(YHOO.O)周三发出警告，又发现一起大规模互联网攻击事件，2013年8月时超过10亿用户的信息被盗，这将成为历来最大的网络信息盗窃事件。
这次受影响的用户数量是雅虎9月披露2014年黑客入侵事件的两倍。上次入侵事件至少影响到5亿个账户，这个消息促使威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)于10月表示，可能撤除斥资48.3亿美元收购雅虎核心资产的协议。
威瑞森通讯称，“我们将评估最新这起事件的影响，然后再做出最后的结论。”
“雅虎严重搞砸了，”身为密码专家且为全球最受尊敬的安全专家之一的Bruce Schneier在雅虎披露这个消息后表示。“他们对安全问题不太当回事，现在结果很明显。以后我很难再相信雅虎。”
雅虎称相信周三所披露的事件可能与雅虎9月报告的案件不同。
该公司称尚无法确认出与这宗信息窃案有关的入侵。
雅虎表示，被窃取的用户帐户讯息可能包括姓名、电邮地址、电话号码、出生日期、杂凑密码(hashed password)；有些被盗取的讯息还包括加密或未经加密的安全问答。
雅虎称，支付卡数据及银行帐户讯息并未储存在据信受到影响的系统中。
公司称正在通知可能受影响的用户，并采取行动保护其帐户。
雅虎股价盘后下跌2.4%至39.91美元。威瑞森通讯盘后交易变动不大，与常规时段收盘价51.63美元几近持平。(完)
(编译 李春喜/李婷仪 审校 龚芳/张荻)
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