雅虎新发现安全漏洞 2013年逾10亿账户信息遭窃

路透12月14日 - 雅虎(YHOO.O)周三发出警告，又发现一起大规模互联网攻击事件，2013年8月时超过10亿用户的信息被盗，这将成为历来最大的网络信息盗窃事件。

这次受影响的用户数量是雅虎9月披露2014年黑客入侵事件的两倍。上次入侵事件至少影响到5亿个账户，这个消息促使威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)于10月表示，可能撤除斥资48.3亿美元收购雅虎核心资产的协议。

威瑞森通讯称，“我们将评估最新这起事件的影响，然后再做出最后的结论。”

“雅虎严重搞砸了，”身为密码专家且为全球最受尊敬的安全专家之一的Bruce Schneier在雅虎披露这个消息后表示。“他们对安全问题不太当回事，现在结果很明显。以后我很难再相信雅虎。”

雅虎称相信周三所披露的事件可能与雅虎9月报告的案件不同。

该公司称尚无法确认出与这宗信息窃案有关的入侵。

雅虎表示，被窃取的用户帐户讯息可能包括姓名、电邮地址、电话号码、出生日期、杂凑密码(hashed password)；有些被盗取的讯息还包括加密或未经加密的安全问答。

雅虎称，支付卡数据及银行帐户讯息并未储存在据信受到影响的系统中。

公司称正在通知可能受影响的用户，并采取行动保护其帐户。

雅虎股价盘后下跌2.4%至39.91美元。威瑞森通讯盘后交易变动不大，与常规时段收盘价51.63美元几近持平。(完)