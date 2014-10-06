雅虎打算入股阅后即焚讯息应用Snapchat--WSJ

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透10月3日 - 据《华尔街日报》报导，雅虎(YHOO.O)准备将出售阿里巴巴(BABA.N)股份所得的部分收入，投资到手机应用软件初创公司Snapchat之中。该软件能让用户发送阅后即焚的信息。
该报援引三位消息人士称，雅虎和Snapchat举行了磋商，预计雅虎会加入后者的下一轮融资。
报导称，这轮融资对Snapchat的估值约为100亿美元，目前还不清楚雅虎打算投资多少。Snapchat是一款很受欢迎的应用软件。
路透无法立即获得雅虎和Snapchat的置评。
《华尔街日报》援引两位消息人士称，Snapchat之前的两家投资者Institutional Venture Partners和DST Global也计划加入这轮融资。
雅虎股价周五收涨1.31%，报41.03美元。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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