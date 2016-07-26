市场热谈：雅虎该如何处置阿里巴巴及雅虎日本持股才是上策？

2012年12月12日，图为在日内瓦以东30公里的Rolle拍摄的雅虎公司标识。 REUTERS/Denis Balibouse/File photo

路透7月26日 - 在威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)周一收购雅虎核心网络资产之后，雅虎股东所能做的，也就是猜猜公司能以多快速度变现其在两家亚洲科技公司的持股了。

雅虎364亿美元的市值，大部分来自于其在中国网络商务公司阿里巴巴集团控股(BABA.N)15%的股份，以及在雅虎日本(4689.T)35.5%的持股。这些股份没有包括在与威瑞森通讯的收购协议中。

投资者将希望雅虎迅速出售上述股份，不过多年来，雅虎一直在寻找一条让投资获益但又不致产生大额税金的致富之路，却未能成功。周一雅虎拒绝就上述股份的潜在处置方式置评。

雅虎的核心业务包括广告工具和互联网资产，比如搜索引擎和电子邮件服务。在出售这些资产之前，雅虎曾想过将所持阿里巴巴股份剥离给雅虎的股东，不过，由于美国国税局无法保证此项交易能够免税而放弃此计划。

目前许多投资者希望看到的方式是，雅虎日本和阿里巴巴以某种可节税的方式回购这些股份。SpringOwl Asset Management LLC董事总经理Eric Jackson表示，即便是两家公司希望以折价回购，雅虎投资者也能够获益。这家资产管理公司持有雅虎的股份。

“希望到今年年底可以达成某种交易，最好是阿里巴巴回购股票，以及雅虎日本回购股票，”Jackson说。

这种交易可能涉及税收，因股权已经大幅升值，但尚不清楚有多少。

银行家和分析师指出，最可能的情况是雅虎设法剥离雅虎日本的股权，随后才会对阿里巴巴持股做出决定。雅虎对雅虎日本持股的账面价值超过80亿美元，对阿里巴巴持股的价值为300多亿美元。

**将税负最小化**

雅虎对雅虎日本的持股可以追溯到1996年，当时雅虎与日本软银(9984.T)组建了一家合资公司。

据公司税法律顾问Robert Willens，为了让税负最小化，雅虎可能与雅虎日本采取“现金充裕剥离”的方式，将所持雅虎日本的股份换成现金和雅虎日本的资产。

Willens称，雅虎日本将必须设立一个子公司，提供现金和一项已经持续经营五年的业务。现金只能占这家新公司价值的三分之二，其余至少三分之一的价值来自那项持续经营业务。

Willens表示，雅虎日本可以用这家子公司与雅虎交换后者持有的雅虎日本股权。

雅虎自己周一暗示，倾向于先与雅虎日本进行交易，而非与阿里巴巴。雅虎董事Tom McInerney在与分析师进行的电话会议上表示，公司对雅虎日本和阿里巴巴的持股有不同的看法。

McInerney表示，对阿里巴巴持股，“我们的目标是保持税前价值”，公司目前无意“在应税交易中出售这些股权”。

据晨星分析师Ali Mogharabi，雅虎在2005年对阿里巴巴的早期投资，已经升值到如果打算出售这些持股，可能将须纳税逾120亿美元。

McInerney称，公司可以更为灵活地处置对雅虎日本的持股，因其价值远低于对阿里巴巴的持股。

Willens还表示，现金充裕剥离将面临挑战，因为雅虎日本需要拿出一些其不想要的营运资产与雅虎进行交易。雅虎届时成为控股公司，最终不光持有阿里巴巴的股权，还有这些资产，并且要决定如何处理新增资产。

软银是雅虎日本的最大股东，同样需要批准涉及雅虎日本持股的任何交易。雅虎及雅虎日本周一未作置评。路透尚未立即联系到软银发表评论。

**阿里巴巴股权**

分析师称，就雅虎日本股权问题达成解决方案，对于实现促使阿里巴巴从雅虎回购其股票的终极目标至关重要。

雅虎把出售股权所得现金返还给股东，要想规避与此相关的大部分税负，阿里巴巴是唯一能帮上忙的公司。这是因为如果阿里巴巴收购只是持有其股权的雅虎，可采用资产互换的方式，这样可向雅虎股东支付阿里巴巴股票而非现金。

但阿里巴巴似乎并不急于进行任何交易，有可能会与雅虎玩太极，避免出现代理公司或空壳公司造成其股价折价交易。阿里巴巴未回应路透的置评请求。

晨星分析师Mogharabi预计，如果只拥有阿里巴巴股权，公开市场中雅虎股价会较阿里巴巴股价折价，因为投资者会担心出售股权产生的税项。

“我们认为，届时雅虎股价会出现折价，因为需要为这些股权支付部分或全部递延税项的风险犹存，”Mogharabi称。(完)