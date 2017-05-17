雅虎将以招标方式回购最多30亿美元股票

路透5月16日 - 雅虎YHOO.O周二表示，将通过招标回购最多30亿美元股票，向那些希望在公司与威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)达成协议之前出售股票的股东提供流动性。

雅虎股价收高2.2%报50.96美元。

雅虎表示，将在6月13日荷兰式标售招标结束后确定单一收购价，不会低于每股37美元。

该公司称，董事与管理层不会参与回购投标。

威讯去年同意以48.3亿美元现金收购雅虎的核心互联网资产。不过在雅虎遭遇两次严重的网络袭击事件后，威讯将出价降低了3.5亿美元。

在完成与威讯的交易后，雅虎将更名为Altaba并成为一家控股公司，旗下主要资产为中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的15%股份、以及雅虎日本(4689.T)的35.5%股权。(完)