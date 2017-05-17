雅虎将以招标方式回购最多30亿美元股票

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透5月16日 - 雅虎YHOO.O周二表示，将通过招标回购最多30亿美元股票，向那些希望在公司与威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)达成协议之前出售股票的股东提供流动性。
雅虎股价收高2.2%报50.96美元。
雅虎表示，将在6月13日荷兰式标售招标结束后确定单一收购价，不会低于每股37美元。
该公司称，董事与管理层不会参与回购投标。
威讯去年同意以48.3亿美元现金收购雅虎的核心互联网资产。不过在雅虎遭遇两次严重的网络袭击事件后，威讯将出价降低了3.5亿美元。
在完成与威讯的交易后，雅虎将更名为Altaba并成为一家控股公司，旗下主要资产为中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的15%股份、以及雅虎日本(4689.T)的35.5%股权。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。