雅虎期待新掌门重塑内容和广告业务

路透旧金山5月22日电（记者 Joseph Menn）---雅虎(YHOO.O)日前成功解决了两大棘手问题，眼下希望新任临时执行长能够致力於最具挑战性的工作：引领雅虎转向数字娱乐内容业务，重新赢得广告客户。

雅虎前任执行长汤普森（Scott Thompson）和巴茨（Carol Bartz）都被视为技术专家，临危受命的莱文索恩（Ross Levinsohn）却有不同的经历，曾在哥伦比亚广播公司（CBS）和新闻集团等主流媒体公司有管理互联网的经验。

接近莱文索恩的人士称，他将致力於建立雅虎自有的视频节目，并签订更多的联盟协议，争取提高广告收费价格。有迹象显示雅虎试图将自身定位为媒体公司而非科技公司，熟悉计划的消息人士称，莱文索恩将继续生活在洛杉矶地区，而非移居雅虎总部所在的硅谷。

“莱文索恩是个媒体人，我们的商业模式是销售展示广告，”一位雅虎的内部人士称。“他获得提升表明我们现在是一家媒体公司。”

5月13日，雅虎任命莱文索恩为临时执行长。周一，雅虎与阿里巴巴签约以逾70亿美元出售所持的一半阿里巴巴股份，将雅虎持有的这块最大的资产变现。

现年48岁的莱文索恩回绝了采访请求，但对公司职员表示未来几周将有望看到其出台更多新战略。

公司内供职已久的人士称，尽管雅虎前路并不平坦，两件大事落定，且莱文索恩在广告业务方面的优势将使公司获得较前两任执行长在位期间更多机会。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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