雅虎“小神童”：有想法就放手去做

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Paul Sandle
路透伦敦3月25日 - 想到了一个科技创意，并希望在长大前赚一笔钱吗？放手干吧！这是一个伦敦男孩给出的建议。这名17岁的少年刚刚以3,000万美元的价格向雅虎出售了自己的一款智能手机新闻应用Summly。这款应用已经发布四个月。
尼克·德阿洛伊西奥(Nick D'Aloisio)说，钱就放在那儿，就等着你想到巧妙的新想法。他的粉丝包括约翰·列侬的遗孀小野洋子（Yoko Ono）和新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)。
他周一晚间在接受路透电话采访时表示：“如果你想到一个好主意，或者你知道市场上有空白，那就付诸行动，因为全世界的投资者现在都在寻找可以投资的企业。”
交易协议的具体条款不得而知，德阿洛伊西奥也没有提及。他现在还在学校念书，但同时已加入雅虎成为该公司最年轻的雇员。科技博客AllThingsD表示，雅虎的出资额约为3,000万美元。
德阿洛伊西奥表示，他是Summly的主要所有者，将把这笔钱投资出去，但根据法律规定，他的年龄使他暂时无法这么做。
“我觉得这并没什么，倒是高兴与父母一起经历整个过程。”
德阿洛伊西奥强调了家庭和学校对他的支持，给他灵活的时间，更至关重要的是，热情的投资者在提供财务支持的同时也贡献出的一些想法。
尽管他创造出一款价值不菲的应用，德阿洛伊西奥表示他并不是一个呆板的计算机怪人。
他说：“我喜欢运动，还有点热衷于设计，但也愿意花时间跟我的女朋友和伙伴们在一起。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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