大股东要求查阅雅虎CEO聘用文件

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透5月7日电(记者 Poornima Gupta)---对冲基金Third Point致信雅虎(YHOO.O)，正式要求允许股东查阅与聘用汤普森(Scott Thompson)有关的所有文件。Third Point是雅虎公司的大股东，因发现雅虎执行长汤普森涉嫌学历造假，要求将其解聘。
该对冲基金执行长勒布(Daniel Loeb)上周五向雅虎发出最後通牒，要求其在周一正午前解聘汤普森。
根据特拉华州公司法，如果目的适当且符合程序要求，股东有权查阅公司文件。
雅虎公司去年的营业额下滑逾五分之一。公司在前总裁卡罗尔·巴茨(Carol Bartz)被解雇五个月後，在今年1月任命曾经在贝宝(PayPal)(EBAY.O) 任职总裁的汤普森为雅虎新CEO。
Third Point希望雅虎公开审查汤普森的过程，公布所有讨论汤普森候选资格的董事会会议纪要。
雅虎董事会称正在调查此事。
勒布在最新写给雅虎的信中称：“我们认为，雅虎董事会的此次内部调查不能秘密进行，股东有权知道一切。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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