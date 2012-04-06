独家：雅虎周二将公布组织改造计划--消息人士

路透旧金山4月5日电---雅虎(YHOO.O)内部消息人士向路透表示,该公司执行长Scott Thompson将在下周二的全体员工会议提出其长期策略及愿景,而在这之前他才刚宣布多年来最大幅度的裁员行动.

雅虎本周宣布将裁员2,000人,且准备进行全面改革.但当时并未提供计划细节.

周二的组织改造会议的焦点,可能会集中在Thompson於周三寄发给员工备忘录上提到的三大核心业务:"核心媒体与通讯"、"各式平台"、以及"数据".

一个重要的议题在於由Blake Irving领军的"产品及技术小组"如何融入公司新的三大支柱.

根据消息人士的说法,Irving本周休假,其团队和其个人职位的前景不明.

消息人士指出,雅虎多个业务的前景不明,特别是搜寻业务.消息人士不愿具名,因这些评论涉及公司业务.这名高阶主管指出,尽管雅虎在2009年就搜寻业务与微软(MSFT.O)达成大幅度外包协议,但搜寻业务仍聘有约1,800名员工.

雅虎拒绝置评.(完)

--编译 张明钧;审校 杜明霞

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