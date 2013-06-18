雅虎称过去半年美国政府要求提供资料高达1.3万次

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透6月18日 - 雅虎(YHOO.O)表示，过去六个月期间，美国执法机构向公司要求提供资料的次数在12,000至13,000次。在雅虎之前，已有多家科技业者接连揭露政府搜集资料一事。
雅虎表示，这些要求是在2012年12月1日到今年5月13日之间提出的。
“这些要求最常见的是涉及诈欺、杀人、绑架及其他刑案调查，”雅虎在公司Tumblr网页声明指出。(yahoo.tumblr.com/)
雅虎表示，其他要求则是根据美国外国情报监视法案而提出。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 许娜)
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