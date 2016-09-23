焦点：雅虎2014年至少5亿账户信息被盗 公司怀疑黑客由政府支持

路透9月22日 - 雅虎(Yahoo!) (YHOO.O)周四称，2014年至少5亿个用户账户的信息被盗，公司认为黑客行动背后有政府支持，看来是有史以来最大的网络信息盗窃事件。

雅虎称网络犯罪分子可能盗取姓名、邮件地址、电话号码、出生日期和加密密码。公司称未受保护的密码、支付卡数据和银行账户信息似乎未受影响，暗示最有价值的用户数据没有失窃。

“这是史上最大的资料盗取事件，”知名密码学家Bruce Schneier称。

他称现在判断数据失窃对雅虎及其用户的影响为时过早，因为很多问题仍未知，包括事件背后由政府支持的黑客身份。

目前暂时还不清楚雅虎何时得到了黑客攻击的消息，以及这一事件为何在两年后才曝光。

与其他企业泄密事件相比，例如2014年eBay(EBAY.O)有1.45亿用户的个人信息遭泄漏，此次黑客对雅虎的攻击规模是史无前例的。

知名互联网安全专家Dan Kaminsky表示，在越来越多的大规模数据泄漏事件发生之际，雅虎泄密事件可能成为重要的分水岭，促使政府和企业加大信息安全保护力度。

“美国财星(财富)杂志编列的500强企业都被黑客攻击过，”他说。“如果有什么改变的话，那就是这些攻击正在被公开。”

三名不愿具名的美国情报官员称，他们相信对雅虎的攻击是受到国家支持的，因为它与此前追踪到俄罗斯情报机构或接受其指令的黑客的攻击事件十分相似。

雅虎表示，正就此事与执法机构进行合作。美国联邦调查局表示已获悉此事。未能立即联系到美国秘勤局(US Secret Service)给予置评。

“调查并未发现有证据表明，目前雅虎网络中存在政府支持的黑客”，该公司称。

雅虎股价收高0.01美元报44.15美元，之前同意收购雅虎互联网业务的威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)(VZ.N)涨约1%。

尚不清楚本次信息被盗是否可能影响到雅虎与威讯的交易。

威讯于7月宣布达成协议，将以48.3亿美元收购雅虎的核心互联网资产。该公司现已发表声明称，过去两天内已知道数据失窃的事情，不过对此的了解仍很有限。

“随着调查的继续，我们从威讯的所有利益方面加以评估，包括消费者、客户、股东以及相关社会团体，”该公司说。(完)