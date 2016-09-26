焦点：雅虎发现用户信息遭窃的时间招质疑 用户已对其提起诉讼

路透华盛顿9月23日 - 雅虎(YHOO.O)到底何时发现黑客盗取5亿用户信息周五遭到外界质疑。雅虎也力图避免本案影响到与威瑞森通讯(VZ.N)还在进行中的并购交易。

雅虎迄今尚未对何时发现用户信息被盗提供明确详实的时间表。公司认为黑客行动背后有政府支持，但却没有提供可支持这种说法的技术讯息。

“我们知道的不多。我们不知道黑客的手法。我们也不知道雅虎最早是在何时发现的，”SentinelOne的安全策略主管Jeremiah Grossman说，他曾经担任过雅虎的讯息安全主管。

威瑞森周四称已得知泄密事件。其7月时同意支付48.3亿美元收购雅虎核心业务。如果黑客事件导致客户离开雅虎，其价值可能会缩水。

雅虎周五在加州联邦法院遭到一名用户起诉，指控雅虎处理这起大规模黑客事件时存在严重疏忽。诉讼代表所有个人信息被盗的美国雅虎用户，寻求集体诉讼低位，要求的赔偿未知。

一些律师迅速要求详查公司对事件的知悉情况及时间。

“执法和监管机构检视这起事件时，应调查雅虎是否隐瞒已得知泄密事件，以人为提高威瑞森收购的估值，”康乃迪克州民主党参议员Richard Blumenthal称。

威瑞森拒绝对泄密事件可能对交易产生的影响置评。消息人士称威瑞森及顾问仍在调查情况，调查后才会决定若采取行动会怎么做。

金融时报周四报导援引一位知情人士说法称，四面楚歌的雅虎首席执行官梅耶尔在7月就知晓此事。

至于梅耶尔是否知晓周四披露的信息遭窃一事，以及自称为Peace的黑客今年夏季在暗黑网路(dark web)出售数以亿计的雅虎用户信息一事，金融时报的报导没有明确指出。

“雅虎从来没有理由认为，昨日披露的该安全问题，与一名黑客在2016年8月宣称的事件之间有任何的关联。把这两起事件混为一谈是不正确的做法，”一位拒绝具名的雅虎发言人称，并指出雅虎的调查仍在继续。

了解雅虎调查的消息人士称，雅虎对Peace的说法进行调查后，才知道数据被窃。被窃的数据包括加密密码、姓名、电邮，但不包括银行信息。雅虎确定，Peace的说法毫无价值可言。

科技新闻网站Motherboard的记者Joseph Cox称，他曾在7月30日通过电邮，询问雅虎是否知道Peace正在试图出售雅虎数据一事。Motherboard在8月1日发布的一篇文章中称，雅虎“知道”该黑客所说一事。(完)