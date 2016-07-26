焦点：威瑞森48亿美元收购雅虎核心资产 网络先驱黯然谢幕

图为雅虎和威瑞森logo的组合图片。 REUTERS/File Photos

路透纽约7月25日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)周一表示，将以48.3亿美元现金收购雅虎(YHOO.O)的核心网路业务，意味着这家曾经声名显赫的互联网先驱就此谢幕，并为威瑞森扩张网络业务打下基础。

威瑞森将把雅虎的搜索、电邮、即时通讯资产以及广告技术工具与其美国线上(AOL)合并。威瑞森去年斥资44亿美元买下AOL。威瑞森是美国最大的无线业务运营商，并一直关注手机视频和广告业务，寻求在过度饱和的无线市场以外获得新的营收来源。

以Starboard Value LP为首的维权投资者对雅虎执行长梅耶尔(Marissa Mayer)失去信心，迫使其出售资产。

雅虎创建于1994年，在互联网兴起时曾经是业内翘楚，但如今早已把互联网搜索和广告业务的领先地位让位于谷歌(GOOGL.O)、Facebook(FB.O)等公司。

梅耶尔在与投资者召开电话会议时说，她计划留下来直到该交易完成。威瑞森产品开发和新业务主管Marni Walden将领导合并后的互联网部门，称尚未对管理团队做出决定。

威瑞森通讯有超过一亿无线客户，再把美国线上(AOL)和雅虎用户数据整合在一起，可帮助广告商根据上网行为以及偏好找到目标客户。

Walden表示，“雅虎给予我们非常重要的规模效应”，并称公司的受众将从上亿变成数十亿。“我们希望参与竞争，这需要进入这个领域。”

梅耶尔在路透专访中表示，她仍认为雅虎存在“增长的途径”，特别是移动业务。她称，“与威瑞森的交易将使雅虎较快地重回成长”。她并称对在合并后的公司任职持“开放的态度”。

雅虎仍是互联网产业的最大资产之一，数亿客户使用其电邮、金融和体育服务，而且首页还有很高的点击率。

但谷歌占据了搜索领域的主导地位，并建立了业内领先的电邮服务，而Facebook则在移动和社交媒体业务领跑。同时传统的网页广告在移动和视频时代吸引力减退。

“这对于雅虎而言，长达10年管理不善的状态终于结束，”Recon Analytics分析师Roger Entner说。“这是威瑞森成为无线网路业者战略以及该公司远离(电信)管制、转而进入一个不受管制的增长行业举措的扩展延续。”

威瑞森股价跌0.41%至55.87美元，雅虎股价跌2.7%至38.32美元。

**远远落后于谷歌和Facebook**

整合雅虎业务将不会一帆风顺。最新财报显示，该公司第二季净亏损4.399亿美元，因其对Tumblr减值4.82亿美元。Tumblr是雅虎在2013年以11亿美元收购的社交媒体服务。

即便麾下拥有了美国线上(AOL)和雅虎，但威瑞森仍远远落后于行业巨头谷歌和Facebook (FB.O)。根据市场研究公司eMarketer，预计2016年雅虎将实现23.2亿美元的净美国数字广告销售，美国线上的料为13亿美元。

根据eMarketer，预计到今年年底时，Facebook和谷歌的净美国数字广告销售将分别为103亿和246.3亿美元。

根据威瑞森的交易协议，雅虎剩余部分将成为一家控股公司，包括在中国电子商务公司阿里巴巴(BABA.N)的15%股权和雅虎日本的35.5%股权，此外还有雅虎的可转换票据、一些少数股权投资和非核心专利。

雅虎高管表示，公司剩余部分将“无限期地”持有雅虎日本和阿里巴巴股权。按市值计算，这部分股权价值约400亿美元，而根据周五收盘价，雅虎市值在374亿美元左右。

两家公司表示，在获得股东和监管部门批准以前，雅虎仍将是一家独立的公司。交易预计将在2017年初完成。按照计划，雅虎剩余部分将更名，并成为一家上市投资公司。

雅虎高管称，公司目前拥有77亿美元现金，交易完成后还将获得48亿美元，并计划将这些现金返还给股东。

威瑞森击败的众多竞争对手包括：美国电话电报公司(AT&T)，由Quicken Loans创始人Dan Gilbert牵头、巴菲特(Warren Buffett)支持的一个企业团体，私募股权企业TPG资本[TPG.UL]以及由收购企业Vector Capital和Sycamore Partners组成的一个财团。

迫于Starboard的压力，雅虎搁置分拆阿里巴巴股权的计划后，于2月开始招标出售旗下核心资产。

电信企业并购科技企业图表： tmsnrt.rs/2a0XR1f

梅耶尔管理期间雅虎表现图表： reut.rs/1TkSt8N

(完)