雅虎要求竞购方在4月11日前提交初步收购要约--WSJ（更新版）

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路透3月28日 - 华尔街日报(WSJ)周一援引消息人士报道称，雅虎将对其网络业务和亚洲资产提交初步收购要约的截止日期定在4月11日。

WSJ援引一封发给潜在竞购方的信函称，雅虎要求竞购方提供有关融资、他们必须达到的条件或是必须拿到的批准的细节，还有他们愿意继续推进协议的关键前提有哪些。

WSJ称，截止日设在4月，意味着雅虎有可能在6月或7月议定交易。

由于现在是非工作时间，无法立即联系上雅虎对此置评。

雅虎于2月启动核心业务的拍卖，此前它搁置了剥离对中国阿里巴巴集团持股的计划。

持有雅虎约1.7%股份的对冲基金Starboard Value LP上周发起委托书争夺战，欲撤换雅虎董事会的所有成员。

电信公司威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)和出版商Time(TIME.N)预计是竞购雅虎核心业务的买家之一，一些私募股权投资公司料组团进行竞购。(完)