雅虎要求竞购方在4月11日前提交初步收购要约--WSJ（更新版）

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
（新增更多细节）
路透3月28日 - 华尔街日报(WSJ)周一援引消息人士报道称，雅虎将对其网络业务和亚洲资产提交初步收购要约的截止日期定在4月11日。
WSJ援引一封发给潜在竞购方的信函称，雅虎要求竞购方提供有关融资、他们必须达到的条件或是必须拿到的批准的细节，还有他们愿意继续推进协议的关键前提有哪些。
WSJ称，截止日设在4月，意味着雅虎有可能在6月或7月议定交易。
由于现在是非工作时间，无法立即联系上雅虎对此置评。
雅虎于2月启动核心业务的拍卖，此前它搁置了剥离对中国阿里巴巴集团持股的计划。
持有雅虎约1.7%股份的对冲基金Starboard Value LP上周发起委托书争夺战，欲撤换雅虎董事会的所有成员。
电信公司威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)和出版商Time(TIME.N)预计是竞购雅虎核心业务的买家之一，一些私募股权投资公司料组团进行竞购。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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