雅虎董事会将评估是否出售网路事业--WSJ

路透12月1日 - 华尔街日报（WSJ）周二报导称，线上搜寻和广告公司雅虎(YHOO.O)董事会计划在周三至周五的会议上，评估是否要出售旗下网路业务。

雅虎股价在盘后交易中大涨5.2%至35.45美元。

熟知此事的人士对华尔街日报表示，董事会料将讨论是推进剥离所持的价值逾300亿美元的阿里巴巴(BABA.N)股权计划，还是为旗下核心网路资产寻找买主，或者这两者皆进行。

11月时，维权股东Starboard Value LP曾基于税赋疑虑而要求雅虎放弃分拆阿里巴巴股份的计划，并呼吁该公司出售核心搜寻及展示广告业务。

分析师之前曾表示，雅虎核心业务可能吸引私募股权公司、媒体和电信企业、以及诸如软银(9984.T)之类的公司。

除了核心的互联网业务外，雅虎新兴业务还包括首席执行官梅耶尔称之为Mavens的业务：即移动、视频、本土及社交广告业务。(完)