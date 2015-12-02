雅虎董事会将评估是否出售网路事业--WSJ

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月1日 - 华尔街日报（WSJ）周二报导称，线上搜寻和广告公司雅虎(YHOO.O)董事会计划在周三至周五的会议上，评估是否要出售旗下网路业务。
雅虎股价在盘后交易中大涨5.2%至35.45美元。
熟知此事的人士对华尔街日报表示，董事会料将讨论是推进剥离所持的价值逾300亿美元的阿里巴巴(BABA.N)股权计划，还是为旗下核心网路资产寻找买主，或者这两者皆进行。
11月时，维权股东Starboard Value LP曾基于税赋疑虑而要求雅虎放弃分拆阿里巴巴股份的计划，并呼吁该公司出售核心搜寻及展示广告业务。
分析师之前曾表示，雅虎核心业务可能吸引私募股权公司、媒体和电信企业、以及诸如软银(9984.T)之类的公司。
除了核心的互联网业务外，雅虎新兴业务还包括首席执行官梅耶尔称之为Mavens的业务：即移动、视频、本土及社交广告业务。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪 审校 张涛/许娜)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。